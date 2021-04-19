Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi

İHA

Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belgeleriyle yalanlanmasına karşın, gündemde tutulmaya çalışılan "Hazine arazisine kaçak havuz yapıldığı" iddialarına sert tepki gösterdi. Başkan Günel, "Tüm belgeleriyle açıkladık. Burası hazine arazisi değil. Havuz da kaçak değil. Ama halen aynı yalanları yazıyorlar. Açıkça, utanmadan, vicdansızca karalamaya çalışıyorlar" dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel belirli çevrelerce yaratılmak istenen algı operasyonlarına sert tepki gösterdi. Başkan Günel; gerek belediyemiz gerekse şahsım ile ilgili bu tarz karalama algı operasyonları dün olduğu gibi bugünde kamuoyu nezdinde karşılık bulmayacaktır. Son olarak, ikamet ettiğim site ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeklerle alakası yoktur.
Türkmen Mahallesi Ahmet Şaban Alkış Sokak 857 ada 8 Parsel de bulunan site havuzu K766LUDF belge nolu yapı kayıt belgesi ile kayıt altındadır. Herhangi bir kaçak inşaat veya yapı olması söz konusu değildir. Ayrıca alan hazine arazisi üzerinde olması mümkün değildir. Bu konuda belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce hazine arazisinde yer almadığı da resmi olarak açıklanmıştır. Aksi takdirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesi düzenlenmesi mümkün olamaz. Ayrıca bu yapı, ben evi aldığım zamanda mevcut durumda idi. Havuzun bulunduğu alan yine sitenin kendi sınırları içinde yeşil alan olarak belirlenen kısımdadır. İmar barışı kapsamında başvurularak yapı kayıt belgesi alınmıştır. Kamuoyunca kim oldukları çok iyi bilinen çevrelerce yapılan bu algı operasyonu içerikli yalan haberler ile ilgili hukuki süreçleri de pazartesi itibari ile başlatacağım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını ...
Koyunlarını konser vererek otlatıyor Bu konserin dinleyicileri koyunlar En büyük aşkı koyunları için söylüyor
YEREL HABERLER Koyunlarını konser vererek otlatıyor Bu konserin ...
Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı
YEREL HABERLER Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'da çay fiyatlarına 50 kuruş zam Bazı üyeler ücret tarifesi için istenen ücretlere tepki gösterdi
YEREL HABERLER Aydın'da çay fiyatlarına 50 kuruş zam Bazı üyeler ...
Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı
Aydın’da çamur yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Aydın’da çamur yağışı etkili oluyor
Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti
YEREL HABERLER Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti
Nazilli’de mezarlıklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Nazilli’de mezarlıklar bakıma alındı
NTO talep üzerine üyelerinin sorununu çözdü
YEREL HABERLER NTO talep üzerine üyelerinin sorununu çözdü
SMA hastası İkra Deniz'in tedavi olabilmesi için son 1 ay kaldı
YEREL HABERLER SMA hastası İkra Deniz'in tedavi olabilmesi için son ...
Bakan Kasapoğlu’ndan Koçarlı’ya tam destek
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Koçarlı’ya tam destek
Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz 
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ...
56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ödüller verildi (FOTOĞRAFLI)
YEREL HABERLER 56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ...
56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ödüller verildi
YEREL HABERLER 56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ...
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sona erdi Son etabı Cavendish, turu Gallego kazandı
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sona erdi Son ...
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Jose Manuel Diaz Gallego kazandı
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Jose ...
Didim'de 4 bin kişilik Amfi Tiyatro için ihaleye çıkıldı
YEREL HABERLER Didim'de 4 bin kişilik Amfi Tiyatro için ihaleye ...
Kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu
İş yerini böyle kundakladı Önce camı kırdı, sonra iş yerini ateşe verdi
YEREL HABERLER İş yerini böyle kundakladı Önce camı kırdı, sonra iş ...
Eğitmen Esra, 'kaptan' oldu
YEREL HABERLER Eğitmen Esra, 'kaptan' oldu
Nazilli ilk kez 4'te 4 istiyor
YEREL HABERLER Nazilli ilk kez 4'te 4 istiyor
İşyeri yangında küle döndü
YEREL HABERLER İşyeri yangında küle döndü