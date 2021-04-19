Ada Market’in reçelleri hazır

Kuşadası Belediyesi‘nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği AdaMarket Ekspres projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen organik meyvelerden reçel yapımına başlandı. S.S Yaylaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların elleriyle hazırladığı ayva ve çilek reçelleri ilerleyen günlerde AdaMarket Ekspres aracının raflarını süsleyecek.



Yerel ve organik tarımsal ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayan AdaMarket Ekspres aracında satışa sunulan ev yapımı reçellerin üretimine başlandı. S.S Yaylaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından, dallarından özenle toplanan ayva ve çilekler, önce odun ateşinde kaynatıldı. Daha sonra özenle kavanozlara yerleştirilen reçellerin üzerine üretim tarihlerinin bulunduğu etiketler yapıştırıldı. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendislerinin gözetiminde hazırlanan reçeller ilerleyen günlerde AdaMarket Ekspres aracında Kuşadalıların beğenisine sunulacak.



“Yerel Üreticiye Destek”

Kuşadası Belediyesi’nin kendilerine çok önemli bir imkan sunduğunu belirten Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz, “S.S Yaylaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kendi bahçelerimizde yetiştirdiğimiz organik sebze ve meyveler ile çeşitli ürünleri AdaMarket Ekspres aracında satılması için tüketime hazır hale getiriyoruz. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel’e böyle bir fırsatı bize sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu proje ile yerel üreticiye büyük destek sağlanıyor” diye konuştu.

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