Herkes domuzlardan şüphelenmişti, zararı TEİAŞ görevlilerin verdiği ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler İlçesi’ne bağlı Eğrikavak Mahallesiile İzmir’in Ödemiş İlçesi’ne bağlı Çayır köyü arasındaki incir bahçelerindeki ağaçlar son günlerde adeta saldırıya uğradı. Bahçelerdeki incir ağaçları zarar gören çiftçiler domuzlardan şüphelenirken yapılan araştırmalar sonucu incir ağaçlarını kıranların domuzlar değil TEİŞ adına çalışan görevliler olduğu belirtildi. Çiftçiler girdikleri her araziye binlerce liralık zarar veren TEİAŞ’tan şikayetçi oldular.

Dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak ile İzmir’in Ödemiş İlçesi Çayır Köyü arasında incir bahçeleri bulunan vatandaşlar bahar bakımı için gittikleri arazilerinde adeta şok yaşadılar. İlk etapta bahçelerinin domuz istilasına uğradığını düşünen çiftçiler, zararın hiç ummadıkları bir yerden geldiğini öğrenince ne yapacaklarını şaşırdılar. Ödemiş Çayır köyü sınırları içerisinde bulunan incir bahçesindeki onlarca incir ağacı kırılıp zarar gören çiftçilerden Mümin Kılınç, insanlar tarafından hele hele bir devlet kurumu adına çalışan görevliler tarafından bahçelere bu şekilde zarar verilmesine anlam veremediklerini söyledi. Bahar sezonu bakımı için arazisine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşırdığını belirten Kılınç, “Bahçemin belli bölümdeki ağaçların dalları kırılmış. Dikimi yeni yapılan incir ağaçları ise tamamen yok olmuş. İlk etapta domuzdan şüphelendik ama bir hayvanın bu kadar zarar veremeyeceğini anlayınca çevrede araştırma yaptık. İçerisinde yüksek gerilim hattı direği olan bahçeler adeta talan edilmiş. Bu zararı da TEİAŞ adına çalışma yapan ekiplerin yaptığını öğrenince çok üzüldük. Çünkü yapılan insana yaraşır bir davranış değil. Araziye girip zarar vermeleri üzüntü verici odluğu gibi zarar gören kişileri insan yerine koymamaları daha da üzücü” diyerek çalışanlara önce insani değerlerin anlatılmasını sonra da zararının karşılanmasını istedi.

Durumdan şikayetler üzerine haberdar olduklarını belirten TEİAŞ yetkilileri çalışmayı özel bir firma aracılığı ile sürdürdüklerini belirterek oluşan zarar ziyan iel ilgili soruşturma başlatıp çiftçilerin gönlünü almaya çalışacaklarını belirttiler.

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