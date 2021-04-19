Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafik kazasında refüje çarpan araç içerisindeki 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Eski Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 AK 777 plakalı aracı ile seyir halinde olan araç sürücüsü M.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

“Ekipler seferber oldu”

Meydana gelen kaza sonrasında geniş güvenlik önlemleri alınırken 3 şeritli yol da tek şeride düşürüldü. Kazanın etkisiyle araçtan yola dökülen motor yağı sonrasında kayganlaşan zeminin düzeltilmesi ve yolun trafiğe açılması için itfaiye ve trafik ekipleri çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin kayganlaşan zemine kumlama çalışması yapmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, ağır hasar alan araçta çekici marifetiyle kaldırıldı.



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