Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına motosiklet çarptı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde ilerleyen Ege Özbek idaresindeki 09 ADT 362 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ve motosiklet sürücüsü savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambuans ile yaralı kadın Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaaralı kadının hayati tehlikesi bulunmazken motosiklet sürücüsü ufak sıyrıklarla atlattı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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