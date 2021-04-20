Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik Semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) yaklaşık iki ay boyunca sürmesi planlanan kariyer etkinlikleri başladı. Planlanan etkinlikler kapsamında 'Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik' adlı seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencileri katıldı. Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz’ün moderatörlüğünü yaptığı ve Üniversitemiz mezunlarından olan Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Harun Ökek’in sunum yaptığı seminerde, iş dünyasında fırsatları görme, yorumlayabilme ve girişimcilik örnekleri öğrencilerle paylaşıldı. İş dünyasında başarılı olmak için çok çalışmanın, gerçekçi hedefler belirlemenin ve denemekten asla vazgeçmemenin gerektiğinin vurgulandığı seminer, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.