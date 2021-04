Kocagür köylülerinin geçim kaynağı rahvan atlar

Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinin kırsal Kocagür Mahallesi´nde bazı vatandaşlar, rahvan at yetiştirerek geçimini sağlıyor. Yetiştirilip yarışlara sokulan atlar, 10 bin ile 500 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkiye´de asırlardır sürdürülen, ancak teknolojik tarım ve ulaşım aletlerine geçiş süreciyle unutulmaya yüz tutan rahvan at yetiştiriciliği geleneği, son yıllarda özellikle ulusal ve uluslararası yarışlarla yaşatılmaya çalışılıyor. Efeler ilçesine 5 kilometre mesafede olan ve büyük oranda Roman vatandaşların yaşadığı 1100 nüfuslu kırsal Kocagür Mahallesi, at yetiştiriciliğinin devam ettiği yerlerden biri olarak dikkati çekiyor. 359 haneli mahallede 20 aile tamamen geçimini rahvan at yetiştirerek sağlıyor. Farklı yürüyüşü ve binicisini yormadan kilometrelerce yol kat etme özelliği ile bilinen rahvan atlardan mahallede diğer evlerin tamamında ise neredeyse birer tane bulunuyor. Yetiştirilen ve yarışlara hazırlanan atlar, gösterişli ve bakımlı olması, kazandığı yarışlara göre 10 bin ile 500 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Hem at yetiştiren hem de yarışlara katılan Kocagürlü vatandaşlar için at adeta vazgeçilmez oldu.

'BU İŞİN TİCARETİNİ YAPIYORUZ'

6 atı olan Mehmet Öge, "Çocukluğumuzdan beri atların içindeyiz. Binmesini, yetiştirmesini ve yarıştırmasını çok severiz. Günümüzün yarısı atlarımızla uğraşmakla geçiyor. Bu işin ticaretini yapıyoruz. Atın iyi olduğunu yürüyüşünden, adım atışından, hal ve hareketinden hemen anlarız. Rahvan atı 4 nalı da arklıdır. Cirit atı ise daha farklı bir şey. Atların ırkından, kanından iyi olup, olmadığı bellidir. Rahvan atlar 4 ayağı denk olarak gider" dedi.

'ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ'

At yetiştiricisi İsmet Öge, "Bu bizim baba mesleğidir. Sporcular nasıl koşuyorsa bizde atları aynı şekilde gezdiriyoruz. Atlara biniyoruz ve yaklaşık 2 saat ağır ağır gezdiriyoruz. Yarış zamanları da Türkiye'nin neresinde olursa olsun atları götürerek yarışlara katılıyoruz. Yarışlarda dereceye giren atlara bayrak, kupa ve para ödülü var. Bayrak aldığı zaman at değerde kazanıyor. Alım satımını da yapıyoruz. İşimiz mesleğimiz bu bizim. Bakımıyla da biz ilgileniyoruz. Gezdirmesi, tımarı, yemi gibi bakımları var. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Kolay bir iş değil. Atlar 3 yaşında yarışmaya başlar, 15 yaşına kadar da gayet iyi yarışırlar" diye konuştu.

Muhtar Orhan Akrancı ise rahvan atların Kocagür'ün geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, atları koşturacak ve yetiştirmesinde katkı sağlanacak daha güzel alanlarının olması için yetkililerden destek istedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANCemal YILDIRIM

