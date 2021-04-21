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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı’da tarihin kapıları aralanıyor

İHA

Koçarlı’da tarihin kapıları aralanıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinin sembolü olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’nın restorasyon projesi ile ilgili çalışmalar başlıyor.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ile birlikte restorasyon projesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılması planlanan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’nda incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenek aktarılacak olan restorasyon projesi çalışmaları öncesinde alanda yerinde incelemelerde bulunmak isteyen Tuncer ile Yıldız’a bilgilendirme yapan Başkan Kaplan, Koçarlı’nın tanıtımında önemli bir konuma sahip olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’ndaki restorasyon kapsamında hayata geçecek olan düzenlemelerin ilçenin turizm potansiyeline çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.
“Yol haritamız belirlenecek”
Halihazırda proje hazırlığı çalışmalarının Mayıs ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını açıklayan Başkan Kaplan, “Projenin hazırlanmasıyla birlikte ilk etapta yapılacak rölöve çalışmalarıyla kulemizdeki her türdeki bozukluk ve çürüklüğü saptamak için yapının bütünüyle fotoğrafı çekilerek gerekli düzenlemeye dönük yol haritamız belirlenecek. Ardından en kısa zamanda Cihanoğlu Kulemizin restorasyon projesi çalışmalarına başlanacak. Cihanoğlu Kulesi’nin restorasyonu ile Koçarlı için tarihin kapılarını aralayacağız. Restorasyonun tamamlanmasının ardından kule ve çevresi, Koçarlımızın en gözde cazibe merkezi haline gelecek. Kule ve etrafındaki donatılarda tarihi dokuya uygun olarak restoran ve sergi alanı gibi kısımlarla ailelerin vakit geçireceği mekanlar da oluşturacağız” dedi.
“Yılın ikinci yarısında çalışmalar başlayacak”
Kule ve konak etrafındaki alanlarda da ayrıca yine tarihi dokuya uygun sokak güzelleştirme çalışması yapılacağını da söyleyen Başkan Kaplan, “Çalışmalarımıza, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğümüz de fikir planında değerli katkılar sunacaklar. İlk etap çalışmalarımıza dönük olarak, restitüsyon projesi kapsamında yapı bütün eklerinden arındırılacak ve her türden bozukluk giderilecek. Daha sonra da restorasyon projesi kapsamında Cihanoğlu Kulesi’nin önerilecek projelerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunacağız. Koruma Kurulunun projeyi incelemesine müteakip bu yılın ikinci yarısı itibariyle çalışmalarımıza başlayacağız. Ben çalışmalarımıza en başından bu yana desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Umut Tuncer’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

“Başkan Kaplan'ın projesine paydaş olacağız”
Aydın Valiliği ile Koçarlı Belediyesi iş birliğinde 2 milyon 70 bin liraya kamulaştırılan kule ve beraberindeki yapılara dönük restorasyon çalışmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi destek sağlayacağını belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, “Koçarlı ilçemizde Cihanoğlu Kulesi ve çevresini turizm uygulama alanına dönüştüreceğiz. Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’ın vizyoner projesine paydaş olacağız ve Koçarlımızda benzersiz bir turizm destinasyonu oluşturacağız. Arkeoloji Müdürümüz Abdulbari Yıldız ve uzman personelimizle birlikte restorasyon çalışmalarına fikir anlamında da katkılar sağlayacağız. Proje belediyemizin uhdesinde hayata geçirilerek Koçarlımıza kazandırılacak” ifadelerini kullandı.
Başkan Kaplan ile birlikte Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’nın etrafındaki alanlarda da incelemelerde bulunan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ile Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yıldız, tarihi dokuya uygun sokak güzelleştirme çalışmalarıyla ilgili de Dünya’daki benzer örneklere dönük uyarlamalar yapılabileceği hakkında istişarede bulundu.

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