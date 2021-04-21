Kuşadası'nda jeotermal kuyu açılmak istenmesine tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda jeotermal kuyu açılmak istenmesine tepki

DHA

Kuşadası'nda jeotermal kuyu açılmak istenmesine tepki


Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir şirketin jeotermal kuyu açmak için sondaj çalışması yapmak istemesi, çevreci dernekler, sivil toplum kuruluşları ve mahallelinin tepkisine neden oldu. Bir araya gelen 6 mahalle muhtarı, üç kooperatif ile iki dernek üyesi ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bölge halkı olarak bu kuyuların açılmasını istemiyoruz" denildi. Şirketin proje teknik sorumlusu Anıl Kayaalp ise projenin tamamen jeotermal teknolojik sera kurmaya yönelik olduğunu öne sürdü.
Kuşadası'nın Değirmendere Mahallesi'nde, özel bir şirket jeotermal kuyusu açmak için geçen günlerde sondaj çalışması yapmak istedi. Bunun üzerine ilçedeki çevreci dernekler, sivil toplum kuruluşları ve kırsal mahallede oturan vatandaşlar harekete geçti. Çalışmanın bölgedeki tarımsal faaliyetlere zarar vereceğini ileri süren çevreciler, kuyuların açılmak istendiği yerlerde inceleme gezisi yaptı. Gezinin ardından bir araya gelen 6 mahalle muhtarı, 3 kooperatif ile 2 derneğin üyeleri sosyal medya üzerinden ortak basın açıklaması yaptı.
TARIM ALANI OLMA VASFINI KAYBEDECEK
Kirazlı, Soğucak, Caferli, Çınar, Yaylaköy ve Değirmendere mahalle muhtarları ile Kirazlı Küplüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kirazlı Sulama Kooperatifi, Yaylaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) adına yapılan açıklamada bölgede ekolojik tarım yapıldığına dikkat çekildi. Tarım alanının ortasında bir termal işletmenin yer altı sularının tuzlanmasına ve bor oranının artmasına neden olacağı için bölgenin tarım alanı olma vasfını kaybedeceği, vurgulandı.
'SAHA İNCELEMESİ YAPTIK'
Kuşadası'nda jeotermal kuyusu açılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz, "Haberi duyunca Değirmendere Mahallesi'ne gidip bir saha incelemesi yaptık. İnceleme sonrasında kuyuların özellikle tarım alanlarının içerisinde olduğunun tespitini yaptık. Bizler altı köyün muhtarı olarak yüzyıllardır tarımın devam ettiği bu bölgemizde jeotermal kuyuların açılmasına karşıyız" dedi.
'YARDIM BEKLİYORUZ'
Değirmendere Mahallesi Muhtarı İsmail Atal ise "Mahallemiz sınırları içerinde olan Saz Değirmeni mevkiinde JES kuyuları açılmak isteniyor. Ancak biz buna kesinlikle karşıyız. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bölgede özellikle bol miktarda zeytin ağacı var. Narenciye yetiştiriliyor. Eğer JES kuyuları açılırsa tarımsal faaliyetler zarar göreceği için bitecek. Bu konuda devletimizden de destek ve yardım bekliyoruz" diye konuştu.
TERMAL AKIŞKAN JES KURMAYA UYGUN DEĞİL'
Değirmendere Mahallesi´nde jeotermal kuyusu açmak için sondaj çalışması yapmak isteyen şirketin proje teknik sorumlusu Anıl Kayaalp, tepkileri anlayışla karşıladıklarını söyledi. Projenin tamamen jeotermal teknolojik sera kurmaya yönelik olduğunu belirten teknik sorumlu Kayaalp, "Bilimsel veriler doğrulusunda bölgedeki termal akışkan zaten jeotermal elektrik santrali kurulumuna uygun özellikler göstermiyor. Türkiye genelinde bulunan 18 jeotermal arama ve işletme ruhsatlarımızın hiçbirinde JES'e yönelik çalışmalarımız veya girişimlerimiz olmamıştır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-04-21 15:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler Belediyesi Uluslararası Online Performans Festivali’nde
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi Uluslararası Online Performans ...
Türk Bayrağı’nı duvardan söküp almıştı, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Türk Bayrağı’nı duvardan söküp almıştı, adliyeye sevk ...
Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
ADÜ'nün iki gururu
YEREL HABERLER ADÜ'nün iki gururu
İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor Kars Kazları Nazilli’ye uyum sağlayınca, işleri büyüttü
YEREL HABERLER İnat etti başardı, tüm Türkiye'ye gönderiyor Kars ...
Aydınlı Bakan Selçuk'un, görevi sona erdi
YEREL HABERLER Aydınlı Bakan Selçuk'un, görevi sona erdi
Koçarlı’da tarihin kapıları aralanıyor
YEREL HABERLER Koçarlı’da tarihin kapıları aralanıyor
Aydın’da aşı sayısı 407 bine ulaştı
YEREL HABERLER Aydın’da aşı sayısı 407 bine ulaştı
Aydınlı şoförlere anlamlı destek
YEREL HABERLER Aydınlı şoförlere anlamlı destek
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi
YEREL HABERLER Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını bu yıl da ...
Nazilli'de motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Nazilli'de motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaban hayatı için 24 saat görev başında
YEREL HABERLER Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaban hayatı ...
Öğrenciler 23 Nisan ile Turizm Haftası'nı 2 bin yıllık mecliste kutladı
YEREL HABERLER Öğrenciler 23 Nisan ile Turizm Haftası'nı 2 bin ...
Genç senatörler 2 bin yıl sonra Nysa’da toplandı
YEREL HABERLER Genç senatörler 2 bin yıl sonra Nysa’da toplandı
Pandemi toprak ve fidana olan ilgiyi arttırdı
YEREL HABERLER Pandemi toprak ve fidana olan ilgiyi arttırdı
ADÜ öğrencileri Aydın'ı gururlandırdı
YEREL HABERLER ADÜ öğrencileri Aydın'ı gururlandırdı
Didim MYO, bu yıl da 'Fulbirght' ile 1 öğrencisini Amerika’ya gönderiyor
YEREL HABERLER Didim MYO, bu yıl da 'Fulbirght' ile 1 öğrencisini ...
ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin editör oldukları kitaplar yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin editör ...
Kocagür köylülerinin geçim kaynağı rahvan atlar
YEREL HABERLER Kocagür köylülerinin geçim kaynağı rahvan atlar
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı, araçta sıkışan bir işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı, araçta sıkışan ...
Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında ...
Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı Duvarda asılı bayrağı söküp aldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı Duvarda ...