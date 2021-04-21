Kamyonetle çarpışan motosikletin müzisyen sürücüsü öldü

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Cemal YILDIRIMBahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, kavşakta kamyonet ile çarpışan motosikletin müzisyen sürücüsü Özcan Gökçe (39), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13:00 sıralarında AydınMuğla karayolu, İtalyan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Genç müzisyen Özcan Gökçe'nin kullandığı 09 AAH 674 plakalı motosiklet, kavşakta Mehmet Sarı yönetimindeki 09 U 2161 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Evli, bir çocuk babası olan kasksız motosiklet sürücüsü Gökçe yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Cemal YILDIRIMBahattin ALBAYRAK

2021-04-21 18:57:03



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