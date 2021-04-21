Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir marketin dış duvarında asılı olan Türk bayrağını söktüğü için gözaltına alınan Murat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-04-21 19:41:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.