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Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede (2)

DHA

Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede (2)


ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir marketin dış duvarında asılı olan Türk bayrağını söktüğü için gözaltına alınan Murat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-04-21 19:41:45

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