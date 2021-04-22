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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda 23 Nisan coşkusu pandemiye rağmen yaşanacak

İHA

Kuşadası’nda 23 Nisan coşkusu pandemiye rağmen yaşanacak

Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemiye rağmen coşku içerisinde kutlanacak. Kuşadası Belediyesi, kentin farklı noktalarında gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 23 Nisan akşamı saat 21.00’de balkonlardan hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunacak.
Kuşadası Belediyesi, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamayan Kuşadalı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayabilmesi için bir program düzenledi. 23 Nisan kutlamaları, sabah saat 10.30’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek olan resmi çelek koyma töreniyle başlayacak. Törenin ardından Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu gün boyunca kentin tüm mahallelerinde sokak konserleri verecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Kuşadası Belediyesi tarafından rengarenk balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenerek hazırlanan 3 özel araç 13.00 ile 18.30 saatleri arasında kentin farklı noktalarını dolaşarak vatandaşların bayram coşkusuna eşlik edecek. Araçlarda 3 DJ ile 3 animatör gün boyunca canlı performans sergileyecek. Kuşadası Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle vatandaşlara 5 bin adet Türk bayrağı dağıtılacak. Gün boyu devam edecek 23 Nisan coşkusu, akşam saat 21:00’de vatandaşların İstiklal Marşı’nı okumak için balkonlara çıkmasıyla zirve yapacak.

"Balkonlara çıkalım"
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da pandemi nedeniyle evlerde kutlamak zorunda kaldıklarını belirterek, “Ancak bu durum coşkumuza engel teşkil etmiyor. 23 Nisan’ın neşesi ve heyecanı gün boyunca kentimizin tüm cadde ve sokaklarında yaşanacak. Çocuklarımız ise evlerinden ve balkonlarından bu coşkuya eşlik edecek. Tüm hemşehrilerimizi saat 21.00’de balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyor, sağlıklı, güzel günlerde yeniden bir arada olma dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

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