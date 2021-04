Yalnız yaşadığı evden 6 kamyon çöp çıktı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 6 kamyon çöp çıktı.

Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü kokular gelince bölgede oturanlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada kötü kokunun Sevinç Sokak Çıkmazı´nda bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden geldiği saptandı. Ekipler, evde yaşayan Ahmet C.'yi (78) ikna ederek kapıyı açmasını sağladı. Eşi tarafından terk edildiği iddia edilen 3 çocuk babası Ahmet C'nin evinden 6 kamyon çöp ile atık çıkartıldı. Toplanan çöp ve atıklar imha edilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Merkezi'ne gönderildi. Ardından ev sıcak suyla yıkanıp temizlendi, bit, pire ve haşerelere karşı ilaçlandı.

Bu arada Ahmet C. için Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nce yeni eşyaların alınacağı bildirildi.

'KOKUDAN NEFES ALAMAZ HALE GELMİŞTİK'

Yaklaşık 16 yıldır aynı apartmanda yaşadığını belirten Mehmet Apaydın, "Alt komşumuz Ahmet Bey, 4 senedir tek başına yaşıyor. Yakınları tarafından terk edildi. Çocukları ve eşiyle anlaşamadılar. Elektriği ve suyu da kesildi. Suyu olmadığı için pislik içinde yaşamaya başladı. Çöplerini atmamaya başladı. Koku artınca dayanamadık ve yetkililere müracaat ettik. Kokudan nefes alamaz hale gelmiştik. Bu sabah belediye yetkilileri geldi ve şu an o evin temizliği yapılıyor. Yetkililerden Ahmet Bey için uygun bir yer bulmalarını ve yerleştirmelerini istiyoruz. Bu işin kesin çözümü bu. Yoksa bu iş devam eder. Çünkü Ahmet beyin ilgilenen kimsesi, elektriği, suyu yok" dedi.

'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ'

Mehmet Apaydın'ın eşi Sevim Apaydın ise, "Ahmet Amca 6 yıldır bu durumda. Eşi terk ettikten sonra bu hale geldi. Bugün bizim bayramımız oldu. 3-4 senedir biz bu kokuyu çektik. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Başkanımız Ömer Günel'den Allah razı olsun" diye konuştu.

'KUŞADASI BELEDİYESİ YARDIMIMIZA KOŞTU'

Ahmet C.'nin üst kat komşusu Şengül Aytar da, "Ahmet Amcamız özünde çok iyi bir insandır. Kimseye bir kötülük yaptığını görmedik. Tek başına kalınca bu duruma düştü. Komşumuzun haline bizler de çok üzülüyoruz. Keşke böyle olmasaydı. Kendisini çok ikaz ettik. 'Evini temizletelim, seni huzurevine yerleştirelim' dedik. Direndi, 'Hayır' dedi. Durum bu hale geldi. 3 senedir elektrik ve suyu kesik. İlgileneni de yok. 8 aydır konuyu takip ediyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. İlgilenen olmadı. Bugün Kuşadası Belediyesi yetkilileri konuya el attı ve yardımımıza koştu. Ahmet Amcanın evi temizleniyor. Umarım her şey Ahmet Amca için de iyi olur. Biz komşuları olarak Ahmet Amcanın bir huzurevine yerleştirilmesini, sıcak bir yuvada yaşamasını ve sıcak yemek yemesini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

