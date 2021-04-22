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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kereviz ve havuç üreticisine destek

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kereviz ve havuç üreticisine destek

Geçen haftalarda patates ve soğan üreticilerinden satın alınan ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kereviz ve havuç üreticine destek oldu.
Üreticilerden satın alınan tonlarca kereviz ve havuç, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'da sosyal belediyeciliği her yönüyle uyguladıklarını söyledi.
Pandemi süreciyle birlikte zor durumda kalan üreticilere destek olmak, ihtiyaç sahibi vatandaşların da sofralarına yemek koymalarını sağlamak için sosyal belediyecilik politikalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez kereviz ve havuç üreticisine arka çıktı. Üreticiden satın alınan kereviz ve havuçlar Aydın genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.
Başkan Çerçioğlu, “Üreticiler de dar gelirli aileler de zor durumda”
Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Çerçioğlu, her fırsatta Aydınlı üreticiyi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizerek "Pandemi sürecinde hayat şartları üreticilerimiz için de vatandaşlarımız için de zorluklar barındırıyor. Üreticilerimiz ürünlerini zorlukla satabilirken özellikle dar gelirli aileler de büyük bir geçim sıkıntısının içerisinde. Bu süreci dayanışmayla atlatacağız. Bize düşen görevi yerine getirerek üreticilerimizle dar gelirli ailelerimiz arasında köprü oluyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlı üreticilerimizin satmakta zorlandığı ya da tarlada kalan ürünlerinin her zaman alıcısıdır. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hem üreticimizin hem de dar gelirli ailelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Kereviz ve havuç üreticileri ise giderek zorlaşan hayat şartlarından dolayı ürünlerini satmakta zorlandıklarını söylerken uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır yerli üreticiyi desteklemeyi sürdürüyor. Geçen ay patates ve soğan üreticisine destek verilirken önceki yıllarda da portakal, nar, erik, çilek, mandalina ve bamya üreticilerinin tarlalarında kalan ürünleri satın alındı ve vatandaşlara dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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