Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıdı

Kuşadası Belediyesi, gerçek dışı iddialarla kurum ve çalışanlar ile ilgili olumsuz algı oluşturmaya yönelik yayın yapan kişilere karşı hukuk mücadelesi başlattı. Kuşadası Belediyesi, yöneticileri ve çalışanları ile ilgili iftira niteliği taşıyan yayın yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bazı yayın organlarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye kadroları ile ilgili çıkan asılsız haberlerle ilgili olarak 10 ayrı suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Ömer Günel, bazı çevrelerce bilinçli bir biçimde kamuoyunu yanıltmaya yönelik yayın yapıldığına dikkat çekerek “Halkın bilgi alma özgürlüğünün sonuna kadar destekçisiyiz. Ancak basın meslek ilkelerine göre, haber metinlerinde kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Gerek şahsıma, gerekse de başkanlığını yaptığım kuruma ve çalışma arkadaşlarıma yönelik olarak iftira niteliği taşıyan yalan haberler yapan kişilerle ilgili olarak gerekli yasal süreci başlatmış bulunmaktayız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacak, kimsenin çalışmalarımızı ve başarılarımızı karalamasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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