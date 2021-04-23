Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un '23 Nisan' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Her yıl 23 Nisan'ın gurur ve coşku ile kutlandığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Aziz Milletimizin tarihinde eşsiz bir kahramanlık örneği olan Milli Kurtuluş Savaşımızı bizzat yürüten ve Gazilik Nişanını alan Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihi, kader birliği yapmış, istiklal ve istikbal mücadelesini elbirliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin tecelligahıdır. Bu birlik ve beraberlik milletimizi zafere ulaştırmış, işgal altındaki topraklarımız yeniden hürriyetine, bağımsızlığına kavuşmuştur. TBMM, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. 101 yıllık tarihinde defalarca millet ve hürriyet düşmanı hainlerin tasallutuna maruz kalan TBMM en son 15 Temmuz saldırısında doğduğu gün kadar taze hürriyet ve bağımsızlık ruhuyla dimdik ayakta kalarak 'Gazi Meclis' unvanını pekiştirmiş, milletimize zincir vurmaya kalkan çılgınlara ders, milletimize ve mazlum milletlere umut vermiştir. 15 Temmuzda millet iradesini temsil eden Meclis de yıkılmaz bir kale olduğunu göstermiştir" dedi.

Çocuklara seslenen Vali Aksoy, "Sevgili çocuklar, Kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye’si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Ne mutlu sizlere ki, Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocukları ile birlikte kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. Bundan dolayı mensup olduğunuz ülkeniz ve milletinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Bu bayramı sizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sizler için 'Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz" demektedir. Sevgili Çocuklar, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, Devletimiz, Hükümetimiz ve Milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, sevgi dolu yürekleri ve pırıl pırıl yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın, aziz milletimizin ve değerli Aydınlı hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, sevgiler saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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