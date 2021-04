ADÜ ev sahipliğinde 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırma Eğilimleri' eğitimi düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi ve University of South Florida Eğitim Fakültesi iş birliği ile 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırmalar' eğitimi, ADÜZEM sosyal medya kanalında canlı olarak yayınlandı.



ADUZEM TV de canlı olarak yayınlanan ve bin 511 kişinin izlediği eğitime, Türkiye’nin farklı illerinden bir çok akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yoğun katılım gösterdi. Eğitim Fakültesi Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Karışan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitime, University of South Florida Öğretim Üyelerinden Ordinaryüs Profesör Dana Zeidler konuşmacı olarak katıldı. Eğitimde, fen ve teknolojideki gelişmelerin toplum hayatına etkileri, ahlaki ve etik konuların karakter ve değerler gelişimi üzerine etkileri ve bu konuların öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile sorgulama becerilerine etkisi konuları ele alındı.



Bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin toplum hayatına olumlu olumsuz etkilerini çok yönlü değerlendirmek gerektiğini belirten University of South Florida Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ord. Prof. Dr. Dana Zeıdler, gelişmeleri takip ederken ve etkilerini değerlendirirken etik ve ahlaki hususları göz önünde bulundurmanın önemine, öğrencilere sadece fen konularını öğretmektense, aynı zamanda onların karakter ve değer yargılarının geliştirilmesi için de temel atılması gerekliliğine dikkat çekti.



Sosyobilimsel konuların derslerde ele alınmasının öğrencilerin bilimsel tartışma becerilerine, kanıtlara dayalı argümanlar üretebilmelerine, etik, ahlak, ve karakter gelişimlerine katkı sağlayacağını belirten Ord. Prof. Dr. Dana Zeıdler, eleştirel düşünen, sorgulayan, kendi fikirlerini kanıta dayalı ifade edebilen bireylere duyulan ihtiyacın her geçen gün artması nedeniyle sosyobilimsel konuların eğitimdeki yeri ve önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Dilek Karışan Korucu, “Sosyobilimsel konuların alanyazına girmesine öncü olan, 1972 yılından bu yana bu konular üzerinde düşünen ve üreten, 115 bilimsel makale, 16 kitap, 325’in üzerinde bildiri ile alanın gelişmesine katkı sağlayan, yayınları 11 bin 600 kez atıf alan bu alanın öncüsü Ord. Prof. Dr. Dana Zeıdler’ın üniversitemizde webinar vermesi bizim için gurur verici oldu” dedi.



İngilizce olarak gerçekleşen eğitimde, konunun genel hatlarının Öğretim Görevlisi Lütfi Saraç tarafından Türkçeye çevrilmesi, yabancı dil bilmeyen ancak sosyobilimsel konulara ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine de ulaşımını sağladı.

