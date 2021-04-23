İş makinası taşıyan kamyon devrildi, kazada 2 kişi yaralandı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediyeye ait kepçe taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, kamyonda bulunan sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sularında Nazilli'ye bağlı Yaylapınar Mahalesi Beydağ yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Menderes yönetimindeki 09 NM 498 plakalı Nazilli Belediyesi'ne ait iş makinesi taşıma kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yaylapınar-Beydağ yolunda devrildi. Kamyonun arkasında bulunan 40 tonluk iş makinesi 150 metre aşağıya yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan sürücü Menderes ve yolcu Uğur Aslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırdı ve tedaviye alındı. Haberi alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın kaza yerine gelerek yaralılar ve kaza hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2021-04-23 23:07:07



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