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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı

İHA

Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bloktan oluşan 1 apartman karantina altına alındı.
Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre "İzolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Davutlar Mahallesi'nde 2 bloktan oluşan bir apartman karantina altına alınmıştır" denildi. Davutlar Mahallesi'nde karantinaya alınan bloklarda Çarşı ve Mahalle Bekçileri nöbet tutuyor.

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