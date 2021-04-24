35 yıl hapisle aranan bar cinayeti hükümlüsü, Aydın'da yakalandı

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Burhan CEYHANİslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde, 2014'te Kuşadası'ndaki barda işlenen cinayetle ilgili 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fatih Keleş (37), polis operasyonuyla yakalandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında Kuşadası'nda bulunan barda işlenen cinayetin hükümlüsü Fatih Keleş'in kentte olduğunu öğrendi. Firari olan ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keleş, adresine düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Keleş'in ayrıca İ.T. ve B.K. isimli 2 kişiyi de yaralayıp, 'kasten yaralama' suçuna karıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Fatih Keleş, mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHANİslam KELEŞ

2021-04-24 13:15:09



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