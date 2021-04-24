Aydın’da sahte 50 euro ile alışveriş yapan çete yakalandı

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu üç ilde petrol istasyonları, döviz büroları ve çeşitli işyerlerinde sahte 50 euro veren çeteye operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alınırken 17 adet sahte 50 euro ele geçirildi.

Denizli'de bir alışveriş sırasında sahte 50 euro kullanıldığını fark eden işyeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçerek şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Şüphelilerin daha önce yine kentte petrol istasyonu, döviz bürosu ve çeşitli işyerlerinde sahte 50 euro kullandığını belirlendi. Genişletilen soruşturma kapsamında Denizli, Aydın ve Yalova'da farklı tarihlerde meydana gelen parada sahtecilik olayında aynı seri numaralara sahip olduğu ve aynı kağıt kalitesinde olan sahte 50 eurolar kullanıldığı belirlendi. Kimlikleri tespit edilen çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, Denizli'de 3, Aydın'da ise 1 şüpheliyi gözaltına alındı. 4 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 17 adet sahte 50 euro ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüphelinin parada sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kasten yaralama, mala zarar verme, cinsel taciz, tehdit, kötü muamele gibi çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından parada sahtecilik suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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