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24 Nisan Dünya Veteriner Hekimler günü Başkan Şahin: Veteriner hekimler toplumun sağlığını korumaya yönelik önemli hizmetler vermektedir

İHA

24 Nisan Dünya Veteriner Hekimler günü Başkan Şahin: Veteriner hekimler toplumun sağlığını korumaya yönelik önemli hizmetler vermektedir

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, veteriner hekimlerin sadece hayvanların sağlığı için değil toplum sağlığı için de önemli hizmetler yürüttüğünü belirterek, veteriner hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve hak ettiği değerin verilmesini istedi.
Her yıl nisan ayının son cumartesi gününün, Dünya Veteriner Hekimleri Günü olarak kutlanarak mesleğin önemine ve sorunlarına dikkat çekip farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Şahin, “Veteriner Hekimler, kamuoyunda bilindiği gibi yalnızca hayvan muayene ve tedavi hizmeti değil, toplum sağlığını korumaya yönelik de birçok alanda hizmet vermektedir” dedi.
Açıklamasında bazı kesimlere meslektaşları adına sitem eden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Meslektaşlarımızca gıda sağlığı, çevre sağlığı, hayvan sağlığı ve halk sağlığı üzerine tarihimiz boyunca çok kıymetli hizmetler verilmiştir. Bu uğurda, birçok meslektaşımız, laboratuvarlarda insanlık için çalışırken, gerek yollarda, gerekse hayvancılık işletmelerinde veya zoonoz hastalıklar nedeniyle meslek şehidi olmuşlardır. Bunun yanında sağlıkta görülen şiddet maalesef kamu adına hizmet veren veteriner hekimlere yansımış birçok meslektaşımız darp edilmiş bıçaklanmış ve silahlı saldırıya maruz kalmıştır. Ancak günümüzde maalesef bu kadim meslek, anasının ak sütü gibi helal olan birçok özlük hakkından mahrum bırakılmıştır. Fiili hizmet zammı hakkı dahi elinden alınan veteriner hekimler, sağlığın her alanında görev yaptığı, birçok kanunda sağlık sınıfı sayılmasına rağmen birçok yasal ve pratik düzenlemelerde sağlık çalışanı olarak görülmemiş, yerli ve milli covid 19 aşı çalışmalarında sonuca en yakın olan projeleri yürütmüş olmasına rağmen öncelikli aşılama kapsamına dahi alınmamıştır. Gelişmiş ülkeler, covid 19 pandemisi yönetimini veteriner hekimlere emanet etmişken, bizde tam tersi, hastalıktan koruma gereksinimi dahi hissedilmemiştir” diye konuştu.
Veteriner Hekimlerin, ülke sağlığının görünmez gizli kahramanları olduklarını ve tevazuyu elden bırakmadıkları için kutsal hizmetlerini her zaman derinden yürüttüğünü ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, “Bu nedenle, yetkililer, bu kadim mesleğin mensuplarının haklarını ve hizmetlerini ikinci plana atmışlardır. Samimi olarak ifade etmek isterim ki veteriner hekimleri görmezden gelmek önümüzdeki dönemde, yeni dünya düzeninde ülkemize, halkımıza ciddi zarar verecek ve toplum sağlığında kapanmaz yaralar açacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, insanlığa hizmeti kendine şiar edinmiş meslektaşlarımızın ‘Dünya Veteriner Hekimler Gününü’ kutluyor, büyük hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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