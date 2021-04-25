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Vali Aksoy’dan, Biden’e “Soykırım” tepkisi

İHA

Vali Aksoy’dan, Biden’e “Soykırım” tepkisi

ABD Başkanı Biden’in ‘soykırım’ ifadesine tepki gösteren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Tarihi gerçekler, siyasi söylemlerle değiştirilemez” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’in, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasının ardından ülke genelinde sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Birçok siyasi isim Biden’in açıklamalarını hadsizlik olarak değerlendirirken, konu ile ilgili bir tepki de Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’dan geldi. Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Biden’in soykırım ifadesini kabul etmediğine dikkat çekerek “1915 Olayları’nın ‘soykırım’ olarak ifade edilmesini kabul etmiyoruz. Tarihi gerçekler, siyasi söylemlerle değiştirilemez. Yaşanan tehcir durumunun soykırım olarak nitelendirilmesini reddediyoruz” dedi.

Biden’in, Ermeni soykırımı iddialarını açık açık kabul ettiklerini belirten açıklamada bulunması ülke genelinde yankısını sürdürmeye devam ediyor.

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