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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları devam ediyor

İHA

Cumhuriyet Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi 284/1 sokakta parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarına Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresindeki sokaklarla devam ediliyor. Okul çevresindeki mevcut yolların deforme olan taşlarının sökülme aşamasından sonra stabilizesi yapılan 284/1 sokakta kilitli parke taşı döşemeleri başladı. Hafta sonu kısıtlamalarından da faydalanarak çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü Cumhuriyet mahallesi 284/1 sokakta incelemelerde bulunan Başkan Özcan, 500 metre kare yol ve kaldırım çalışması da dahil edilerek yaklaşık 600 metrekare alanda çalışma yaptıklarını belirtti.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz hafta sonu demeden, kısıtlama demeden mesai mevfumu gözetmeksizin çalışıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde etaplar halinde sürdürdüğümüz yol çalışmalarımızda bu gün ekiplerimiz 65 metre uzunluk ve 8 metre genişliğinde ki bu sokakta parke taşı döşeme çalışmasını gerçekleştiriyor. Diğer kurumlar ile koordineli olarak gerçekleştirdiğimiz yol yenile çalışmaları, ilçe genelinde ivedilik durumuna göre devam edecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, mahallede gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Özcan'a teşekkür etti.

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