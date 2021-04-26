Aşı SMS'i ile dolandırıcılığa farkındalık için kısa film çekildi



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DOLANDIRICILAR, cep telefonuna ya da mail adreslerine mesaj gönderip, para karşılığı aşı randevusu verecekleri yalanını söyleyerek, kredi kartı ve kimlik bilgileri çalıyor. Yerel şair ve türkücü Eşref Gülpınar, aşı mesajıyla yapılan bu dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak için Aydın Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle yöresel kamu spotu hazırladı.

Aydın şivesiyle hazırlanan ve 2 dakika 40 saniye süren kısa filmde, Eşref Gülpınar'ın kendisi de dahil 10 kişi rol aldı. Yöresel şive ile çekilen kamu spotu, internette paylaşıldı. Yapım ve senaristliğini de Gülpınar'ın üstlendiği kamu spotunda, Aydınlı 65 yaş üzerindeki 'İbrahim Efeoğlu' karakterini canlandıran Gülpınar, kahvede oturduğu sırada yanına gelen kişiyle sohbet ederken, cep telefonuna 'Sağlık Bakanlığı'ndan aşı sıranız geldi. Öğrenmek için tıklayınız' SMS'i geliyor. Bu sırada kahve önünden geçen kadın polis memuru, cep telefonuna her gelen mesajın tıklanmaması gerektiğini belirtip, 'Aşı sıranız geldi' mesajını araştırarak, sahte olduğunu öğrendikten sonra Gülpınar'ı uyarıyor. Doktor, hemşire ve hastane güvenlik görevlisi gibi birçok karakterin yer aldığı kısa filmin kameramanlığını Levent Kaplan, montajını ise Onur Şahin yaptı.

Eşref Gürpınar, kamu spotuyla bir Aydınlı olarak pandemi döneminde gece gündüz demeden emeği geçen sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine bir nevi teşekkür ettiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-04-26 09:13:09



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