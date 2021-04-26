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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'de şampiyonluk heyecanı

DHA

Nazilli'de şampiyonluk heyecanı


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Mesut Toros yönetiminde üst üste 5'inci galibiyetini Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0 yenerek alan Nazilli Belediyespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluk yarışında iyice umutlandı. Play-Off'u daha önce garantileyen Nazilli, lider Belediye Kütahyaspor'la 9'a kadar çıkan puan farkını son haftaya girerken 2'ye indirdi. Kütahyaspor'un evinde Mardin Fosfatspor ile 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Nazilli, 62 puanlı rakibinin gerisinde 60 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Son hafta 1 Mayıs Cumartesi günü Nazilli, deplasmanda Play-Off hattındaki Yomraspor'u yener, Kütahya da adını Play-Off'a yazdırmaya çalışan İskenderun FK'ya mağlup olursa şampiyon olup adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Kütahya'nın beraberliği ise ikili averajda rakibinin gerisinde olan siyah-beyazlılara yetmeyecek. Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, 7 puan geride oldukları haftalarda bile inançlarının olduğunu belirterek, "Kısa zamanda çok yol aldık. Geldiğim ilk haftalarda şanssızdık, 5 günde 2 maç oynadık. 2 antrenmanla maça çıktık. O maçlarda yediğimiz şanssız gollerden dolayı puan kaybettik. Matematiksel olarak bir şey bitmeden yolumuza devam edeceğiz demiştik. Söylediğimiz oldu" diye konuştu.
SON 90 KALDI
"Çocuklar iyi yolda. İnancımız tam" diyen Mesut Toros, "Biz Nazilli Belediyespor olarak bir üst ligi, şampiyonluğu çok istiyoruz. Bütün sezonun emeğini son 90 dakikada alacağımızı düşünüyorum. Çok çalıştık, hala daha çalışıyoruz. Tek hayalimiz Nazillispor'u 2'nci Lig'e çıkarmak. İnşallah haftaya çok arzuladığımız şampiyonluğa ulaşırız. Çünkü Nazilli şehri bunu hak ediyor" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-04-26 11:58:26

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