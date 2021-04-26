İŞKUR İl Müdürü Terzi’den kısa çalışma ödeneği hatırlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm sektörler için Kısa Çalışma Ödeneği’nin üç ay daha uzatılmasının ardından İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, bundan faydalanmak isteyenlerin en kısa sürede müdürlüğe başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Terzi yaptığı açıklamada, “Kovid19 salgınının etkilerini azaltmak için kısıtlama tedbirleri uyguladığımız şu günlerde, işverenlere bekledikleri haber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. 31 Mart 2021 tarihine kadar herhangi bir dönem kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış işyerleri ve yine aynı dönemlerde faydalanan çalışanlara kısa çalışma ödeneğinden 3 ay daha faydalanma imkanı verilmiştir.

İşverenlerimizin kısa çalışma ödeneğinden tekrar faydalanabilmeleri için en kısa sürede İŞKUR İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerimizle irtibata geçmeye davet ediyoruz. Bu süreçte iş ve işlemelerin bir sekteye uğramadan, bir gecikmeye mahal vermeden yürütülebilmesi için Kurumumuza yapılacak başvurular için gecikilmemesini önemle rica ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.