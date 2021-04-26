Nazilli'ye hastanelik olan futbolcularından iyi haber



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'a dün Büyükçekmece Tepecikspor maçında havada çarpışarak yaralanan 2 futbolcudan sevindiren haber geldi. Çıktıkları hava topunda havada çarpışarak yaralanandıktan sonra maçı yarıda bırakıp ambulans ile hastaneye kaldırılan Sefa ve Sinan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten hastaneye kaldırılan oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın genel sağlık durumları iyi olup Sefa Korkmaz'ın sağ kaşında ve Sinan Akgöl'ün alnında bulunan açılmalara müdahale edilmiştir. Her iki oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-04-26 13:41:59



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