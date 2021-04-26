Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi

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Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ayhan Ü. yönetimindeki 09 EF 2744 plakalı kamyon ile Erol K. idaresindeki 35 HP 259 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyon otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören otomobilin sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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