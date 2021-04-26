Aydın'da 3 günlük kısıtlamanın ardından sokaklar doldu taştı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da uygulanan 82 saatlik kısıtlamanın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı.



Aydınlılar sokağa akın ederken zaman zaman da sosyal mesafe ve maske kuralları da ihlal edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında uygulanan 82 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle birlikte, Aydınlılar da sokağa akın etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken vatandaşlar da kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklıklarının da artması ile birlikte vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, çocuklar da güneşli havanın tadını çıkardı. Merkez ilçe Efeler’de bulunan Atatürk Kent Meydanı’nı başta olmak üzere bir çok işlek noktalarda yoğunluk oluşurken, haftanın ilk gününde banka önlerinde de uzun kuyruklar meydana geldi. Birçok vatandaşın korona tedbirlerine uyduğu gözlenirken, zaman zaman ise sosyal mesafe ve maske kuralları da sıfıra kadar indi.

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