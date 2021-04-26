Kuşadası'nda 4.0 şiddetinde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin şiddeti 4.0 olarak kaydedildi. Afad'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21'de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak kaydedildi.



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