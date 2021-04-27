Didim’de uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen iki şüpheliden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim’de uyuşturucu madde satışı ticaretiyle ilgili gelen bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, K.G. ve A.S. adlı şüphelileri yakaladı. Şahısların üzerinden 1.32 gram metamfetamin maddesi yakalanırken işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın devamında ise KOM Grup Amirliği ekipleri K.I. ve A.K. adlı şüphelilerin uyuşturucuyu sattıklarını tespit etti. Göz altına alınan iki şüpheliden A.K adli kontrol şartı ile serbest kalırken K.I ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.