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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıllardır can dostlarına umut oluyorlar

İHA

Yıllardır can dostlarına umut oluyorlar

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 yıldır sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Gülsüm Girgin, ilçelerdeki hayvansever vatandaşlarla da iletişim kurarak il genelindeki tüm can dostlarına ulaşmaya çalışıyor.
Aydın’da yaşayan 46 yaşındaki Gülsüm Girgin’in hayatı, 5 yıl önce sahiplendiği köpeği Lokum ile değişti. Sokakta bulup sahiplendiği köpek ile hayvanlara karşı daha duyarlı hale geldiğini ifade eden Girgin, 5 yıldır Efeler genelinde kendi oluşturduğu besleme noktalarında sokak hayvanlarının adeta iyilik meleği oldu. İlk başlarda mahallesindeki kedi ve köpekleri besleyen Girgin, daha çok can dostuna dokunabilmek hissi ile mahalle mahalle dolaşmaya başladı. Son 5 yıl içinde Efeler’de 30 ayrı besleme noktası oluşturan Girgin, her gün yüzlerce kedi ve köpeğin bakımını üstlendi. Girgin, tedaviye muhtaç olanlarını tedavi ettirirken, onlara kalıcı yuvalar da bulmaya çalışıyor.
Her gün kendi elleriyle hazırladığı yemekleri can dostlarına ulaştırmak için yaklaşık 10 kilometre yürüyen Girgin, il genelindeki diğer hayvanseverler ile de iletişime geçerek birbirlerine destek oluyorlar. Bazı duyarsız vatandaşların yaklaşımlarının ve sözlü tacizlerinin en büyük sıkıntılarından biri olduğuna dikkat çeken Girgin, Aydınlılara seslenerek can dostlarının da birer canlı olduğunu ve duyarlı olmalarını istedi.
“Kaderine terk edilmiş durumdalar”
Aydın genelinde yüzlerce köpeğin şehir merkezinden uzak boş arazilerde sahipsiz bir şekilde yaşamaya çalıştıklarına dikkat çeken Girgin, il genelindeki hayvanseverlerle de iletişim kurarak harekete geçiyor. Köşk’ün kum tesisi olarak bilinen alanda yüzlerce köpeğin beslenmelerini sağlayan hayvansever Şeyda Kılınç ile de iletişime geçen Girgin, birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekti. Şeyda Kılınç’ın da yıllardır Köşk ilçesindeki can dostları için çaba sarf ettiğini ifade eden Girgin, özellikle korona sürecinde açlıkla yüz yüze olan can dostların da unutulmamasını istedi.
“Sokaklar sadece bize ait değil”
Diğer hayvanseverlerle de iletişime geçerek il genelinde destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Girgin, “Normalde Efeler’de birçok hayvansever arkadaşımla birlikte besleme yapıyoruz fakat elimizden geldiğince ilçelerdeki hayvansever arkadaşlarımızla iletişime geçerek birbirimize destek oluyoruz. Bugün de şehir merkezinden uzak boş arazide adeta kaderine terk edilen bu can dostlarımız için Köşk’e geldik. Elimizden geldiği kadar da burada yardımcı olmaya çalışacağız. Köşklü vatandaşlarımızın da buradaki can dostlarımız için biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü birçok yerde olduğu gibi buradaki can dostlarımız da çok zor şartlar altında. Hepimiz bölgemizdeki sokak hayvanlarından şikayet etmek yerine kapımızın önüne artan yiyeceklerimizi ve bir kap su koyarsak, can dostlarımıza yardımcı olabiliriz. Sokaklar sadece bize ait değil. Bu canlarımıza sahip çıkalım” dedi.
“Burada çok fazla aç canımız var”
Köşk’te yıllardır duyarlı vatandaşların da destekleri ile besleme yapan hayvansever Şeyda Kılıç; “Burası Baklaköy yolu üzerinde bulunan kum tesisi ve burada çok fazla sahipsiz canımız var. Biz onlara elimizden geldiğince mama ve su getiriyoruz. Uyuz olan çok fazla köpeğimiz var. Onların tedavilerini yapıyoruz. İç ve dış parazit ilaçlarını vermeye çalışıyoruz. Fakat bu konuda hayvansever vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Çünkü burada çok fazla canımız var ve yetişemiyoruz. Hepsi aç, bizlerden mama ve su bekliyorlar. Uzun zamandır burada kendi imkanlarımızla besleme yapıyoruz. Evde yemek pişirip buraya getiriyorum, kuru mama alıyorum. Çevremizden gelen mama destekleriyle de besleme noktalarımızı artırmaya çalışıyoruz. Genelde mama desteği geliyor ama burada çok fazla can dostumuz olduğu için yetersiz kalıyor. Bu konuda da duyarlı vatandaşlarımızdan mama desteği bekliyoruz” dedi.
“Bizlere çok ihtiyaçları var”
Aydın Efeler’de eşi ile birlikte kasaplık yapan ve hayvansever Gülsüm Girgin ile birlikte beslemeler yapan hayvansever Yaprak Demirkapı ise “Aydın’daki arkadaşlarımız ile birlikte bütün canlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sokakta çok fazla aç hayvanlarımız var ve bu sebeple ulaşamadığımız noktalarımız oluyor. Eşim Hakan demirkapı ile birlikte kasaplık yapıyoruz. İşyerimizde arta kalan yiyecekleri, etleri, kemikleri can dostlarımız için ayırıyoruz ve onlara ulaştırıyoruz. Elimizden geldiğince gönüllü olarak diğer ilçelerimize de ulaşıyoruz. Yaz ayları ile birlikte sıcaklar da geliyor ve dışarıda çok fazla aç ve susuz canlarımız var. Bu sebeple en azından kapınızın önüne bir kap su ve mama koyarsanız, o can dostlarımıza iyilik yapmış olursunuz. Bu masumların bizlere çok ihtiyacı var. Duyarlı vatandaşlarımızın da can dostlarına desteklerini bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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