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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KESO Başkanı Çalım’dan yerel esnafa destek çağrısı

İHA

KESO Başkanı Çalım’dan yerel esnafa destek çağrısı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım, vatandaşlara yerel esnafa destek çağrısı yaparak, halkın tam kapanma öncesi tüm alışverişini yerel esnaftan yapmasını tavsiye etti.
Korona virüs ile mücadele önlemleri dolayısıyla zor günler geçiren küçük esnaf için KESO Başkanı Ahmet Çalım destek çağrısında bulundu. Yaptığı açıklama ile Kuşadası halka seslenen Başkan Ahmet Çalım, "Esnaf candır, canandır. Muhabbet etmek istediğinizde muhabbet eder, hatta size kendi sandalyesini verip kendisi tabureye oturur. Veresiyeye razıdır. Para bozdurmak istediğinizde kabul eder, kabul etmezse de gerçekten bozuğu yoktur. Tersi bir durumda kalındığında onu da kabul eder. Aldığınız ürünler 10.5 TL tutar, 20 TL verirsiniz, size 10 TL para üstü verip ’Allah bereket versin’ der. Sepetinizi aşağı sarkıttığınızda sizi sepetinizden tanır, ne istediğinizi bilir, sepete ekmeğinizle sütünüzü koyup, içerisinde para varsa onu alır, yoksa ’durumları bu aralar kötü herhalde’ deyip defterine yazar. Kısaca, esnaf halkın canıdır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte tüm halkımızın yerel esnafın yanında olmasını bekliyoruz" diyerek bugün sahip çıkılmayan yerel esnafa yarın ihtiyaç olduğunda iş işten geçmiş olabileceğini kaydetti.

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