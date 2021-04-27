Nazilli şampiyonluk için kenetlendi

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, son hafta öncesi mutlu sona ulaşacağına inanıyor. Grupta lider Belediye Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, cumartesi günü son maçta Yomraspor'u yener, Kütahya da adını Play-Off'a yazdırmaya çalışan İskenderun FK'ya mağlup olursa şampiyon olup 2'nci Lig'e yükselecek.

Nazilli'de Basın Sözcüsü Recep Sakarya, Esat Ergüler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında şampiyonluğun son maçta belli olacağını belirterek tüm ilçeden destek istedi. Sakarya, "Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimiz ile birlik beraberlik içinde deplasmanda oynayacağımız son maçımız olan Yomra virajını atlatıp, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-04-27 12:13:41



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