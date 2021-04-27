Başkan Göğde Koçarlı’da ‘Arnavut Böreği’ yapmasını öğrendi

Aydın’a bağlı Koçarlı’ya iftar öncesinde ziyaret gerçekleştiren AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Yeniköy Mahallesi’nde çat kapı uğradığı yaşlı bir vatandaşın evinde Arnavut Böreği yaptı.

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, Kadın Kolları İlçe Başkanı Aylin Dağdeviren, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Deveci, mahalle başkanları ve partilileriyle birlikte ziyaret ettiği Koçarlı’da bir dizi temaslarda bulundu. Vatandaşlara ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennisinde bulunduğu Yeniköy Mahallesi’nde partilileriyle birlikte çat kapı uğradıkları bir evde, yörede ‘Pırpeç’ olarak bilinen Arnavut Böreği yufkası açan Başkan Göğde, “Bahriye Teyzemle dün iftar için Pırpeç böreği yaptık. Daha doğrusu ben çıraklık yaptım desek daha doğru” ifadelerini kullandı.

Eşlik ettiği partileriyle birlikte Bahriye Teyze’nin de yardımıyla Arnavut Böreği hazırlanmasına katkı sağlayan Başkan Göğde, “Malzemelerinin hazırlığı bile büyük bir zahmet isteyen Arnavut böreğinin , pişirmesi de farklı bir maharet gerektiriyor. Bugün hala daha yapılıyor ve yaşatılıyor olması çok değerli ve önemli” ifadelerini kullandı. Odun ateşinde hazırlanan Arnavut Böreği’nden orucunu açmak için yanına alan Başkan Göğde, Bahriye Teyze ve partililerine yöreye özgü börek yapmayı öğrenmesine vesile oldukları için teşekkür etti.

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