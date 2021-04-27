Efeler Belediyesi'nden demokrasi örneği

“Hayalimdeki Efeler” projesini hayata geçiren Efeler Belediyesi, proje ile adeta demokrasi örneği sergiledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Hayalimdeki Efeler” projesiyle de demokrasi örneği sergiledi. Pilot bölge olarak seçilen Fatih Mahallesi’nde projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje ile birlikte yönetimde söz sahibi olacak olan Efelerli vatandaşlar, ilçe genelindeki olmasını istedikleri projeleri de Belediye Başkanlığı’na iletebilecek. Kentin belli noktalarına koyulacak olan sandıklara fikir ve projelerini atabilecek olan vatandaşlar, kent estetiğine de dokunuş yapabilecek.



“Birlikte yöneteceğiz”

Projenin tanıtım konuşmasını gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Yaşadığımız yerle ilgili aidiyet duygumuz vardır. O yerle kendimizi özdeşleştirmeyi içimize her zaman sinmiş olarak kabul ederiz. Efelerli olarak bizler de hepimiz Efeler’de olan güzel şeylerle kendimizi özdeşleşmiş olarak kabul ederiz. Bir başka yere gittiğinizde oradaki bizde olmayan şeyleri gördüğünüz zaman gıpta edersiniz. Biz de Efeler’de yaşayan vatandaşlarımızın bir başka yerdeki güzellikleri başka yerde görmesin her şeyi Efeler’de görsün ve bütün güzellikleri Efeler’de yaşam biçimi haline getirmelerini istediğimiz için böyle bir projeyi gerçekleştirmek istedik. Bu proje Efeler’de yaşayan yurttaşlarımızın nasıl bir Efeler’de yaşamak istediklerini görmek ve onların bu arzularını yerine getirebilmek adına hayata geçecek. Vatandaşlarımız düşüncelerini buradaki kutularımıza atabilecekler. Bunu çok önemsiyorum. Özellikle demokrasi adına önemsiyorum. Çünkü seçimlerde de söylemiştim, biz birlikte yöneteceğiz. Ben herşeyi bilme şansına sahip değilim. Ben orkestra şefiyim. Herkes farklı enstrümanlar çalacak. Herkes özgürce düşüncelerini dile getirecek ve o düşüncelerini bu kutuya atacak özgürce. O düşünceler üzerinde belediye meclisimiz karar verecek ve biz de belediye olarak gerçekleştireceğiz" dedi.



“Başkan Atay’dan adaylık sinyali”

Konuşmasında gelecek seçimlerde tekrar aday olacağının da sinyallerini veren Başkan Atay; “Bizler kamu görevi yapıyoruz. Bu görevimizin temel amacı ise topluma hizmet etmek. Ben 5 yıllığına bu göreve geldim ve 3 yılımız kaldı. Bir daha seçilirim, seçilmem ayrı bir konu ama ben bir daha seçmek için arzularınızı gözlerinizden anlıyorum. Kamu görevinde hepimiz topluma hizmet etmek için oy istedik ve aldık. Ben seçim vaatlerimin hepsini yerine getirmek için çaba sarf ediyorum, çoğunu da yerine getireceğim merak etmeyin. Benim o vaatlerimin dışında Efeler’de yaşayan vatandaşlarımızın farklı düşünceleri, farklı istekleri olabilir. O isteklerin topluma daha yararlı olduğu görülebilir. İşte bu proje onu gerçekleştirmek için hayata geçirilecek” dedi.



“Başka bir Menderes yok”

Çevre bilincinin oluşması ve atık yönetimi için başlatılan “Sıfır Atık Projesi” ile ilgilide açıklamalarda bulunan Başkan Atay; “Çocukluğumuzda Menderes’te yüzülürdü ama şimdi orası çok kirli. Sanayileşmenin getirdiği hatalar sonucu çevreyi kirlettik. Belki hata yaptık. Bir başka fabrika kurabilirsiniz ama bir daha Menderes Nehri yapma hakkına sahip değilsiniz. O doğada bir tane. Onu korumamız gerekiyor. Doğadaki bu güzellikleri de gelecek nesillere aktarmakla sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz için de çevre bilincini geliştirmemiz gerekiyor. Atık yönetimini hep birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyo ve bütün bunları yaparken de birbirimizle dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu Sıfır Atık projesi ile ilgili olarak ilkokul ,ortaokul ve liselerde şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenleyeceğiz öğrencilerimizle ve onlara da 50 adet bilgisayar ve tablet hediye edeceğiz. İnşallah öğrencilerimiz de güzel fikirleriyle de bu projemize katkı yaparlar” dedi.

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