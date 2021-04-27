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Kısıtlama öncesi berberler yoğun mesai yapıyor Randevu sistemi ile çalışıyorlar

İHA

Kısıtlama öncesi berberler yoğun mesai yapıyor Randevu sistemi ile çalışıyorlar

Perşembe günü akşam saatlerinde başlayacak olan tam kapanma öncesi berberlerde yoğunluk yaşanırken, berberler telefonlara randevulara yetişemiyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyi sürdürürken, salgına karşı önlemler de sıkılaştırıldı. Artan korona virüs vakaları nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar tam kapanma uygulanacak. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararının ardından berberlerde de yoğunluk oluştu. Bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar berberlerde tüm randevuların dolmasına sebep oldu.

"Yoğunluktan dolayı memnunuz"
Kısıtlama kararı ile birlikte işlerinin yoğunlaştığını belirten Birol Demirci, "Dün gelen kapanma kararının ardından telefonlarımız susmuyor. Müşterilerimiz randevu almak için aramaya devam ediyorlar. Bugün, yarın ve son gün olan Perşembe günü randevularımız dolmak üzere. Yoğunluktan dolayı memnunuz, bayram öncesi iyi geldi. Tam kapanma bizi üzse de yapacak bir şey yok. Her alınan karar sağlığımız için. Bizler de elimizden geldiğince tüm müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Kapanma öncesi saç ya da sakal tıraşı olmak isteyen vatandaşlar erken davransınlar, ellerini çabuk tutsunlar" dedi.
Kısıtlama saatine kadar iş yerlerinin saat 18.00'a kadar hizmet vereceğini ifade eden Bahtiyar Bulut, "Dükkanlarımızın kapanacağını duyan müşterilerimiz sağ olsunlar bayram tıraşlarını bir an önce olmak için arıyorlar. Sabah saat 08.00'dan akşam saat 18.00 arasında iş yerlerimiz açık. Mümkün olduğunca yetiştirebildiğimiz kadar yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.
Tıraşlarını son güne bırakmadan olmaya gelen vatandaşlar da uzun sürecek tam kapamada rahat etmek amacıyla erkenden randevularını alarak tıraşlarını olmanın mutluluğunu ve rahatlığını yaşadıklarını ifade ettiler.

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