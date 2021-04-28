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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli; “Aydınlı üreticiler mağdur edilmeyecek”

İHA

Bakan Pakdemirli; “Aydınlı üreticiler mağdur edilmeyecek”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’da kısıtlı sulama programı kapsamındaki çalışmaların başladığını belirterek 413 bin 920 dekarlık sulama alanındaysa yenileme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin’in kısıtlı sulama programı nedeniyle mağdur olan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesini cevaplandıran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak çalışmalar kapsamında; Sulama Birlikleri görev alanı içerisinde kalan arazilere, ürün çeşidi gözetmeksizin tav suyu dahil maksimum 2 su verilebileceğini belirtti.

Aydın’da Çine Topçam Sulaması Yenilenmesi Proje Yapımı, YenipazarDalama Sulaması ve Söke Ovası Sulaması Yenilenmesi Proje Yapımı sulamalarında toplam brüt 413 bin 920 dekarlık sulama alanında yenileme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, 2021 sulama sezonunda geçici olarak ruhsata tabi olmayan yer altı kuyularının açılmasıyla üreticilerin mağdur edilmeyeceğini de kaydetti.

“Kuyu açılarak sulama sağlanacak”
2021 sulama sezonu başı olan 1 Nisan tarihi itibariyle Aydın ili sınırları içerisinde yer alan sulama sahalarına su temin edilen depolama tesislerinin mevcut durumu ve sulama sezonu olan 30 Eylül tarihine kadar gelebilecek sular ile birlikte havzanın toplam su potansiyeli üzerinden gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, “2021 yıl sulama sezonunda, özellikle hububat sulamalarında kullanılmak üzere kış dönemindeki nehir yatağında bulunan su şebekeye alınarak ilave su depolaması yapılmaktadır. Sulama şebekesinin yetersiz olduğu ve su iletiminin zor olduğu alanlarda DSİ ve sulama birlikleri tarafından sulamayı takviye amaçlı YAS kuyuları açarak bu alanlarda sulama yapılması sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Su depolama kapasitesi artırılacak”
Yaşanan kuraklık nedeniyle 2021 yılı sulama sezonunda çiftçiler tarafından geçici olarak sulama sahası içerisinde 10 metre derinliğe kadar ruhsata tabi olmayan yer altı kuyuların açılmasıyla birlikte mevcut kuyuların kullanımına izin verildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Aydın İli Söke İlçesi sınırları içerisinde yer alan mevcut azmak yatakları ve ana tahliye kanalında toplu makinalı çalışmalar yapılmaktadır. Yapılacak çalışmalar ile tahliye kanallar, drenaj kanalları ve azmak yataklarında biriken ot ve rusubi malzeme temizlenerek bu alanların su depolama kapasitesi arttırılacak olup, sulamayı takviye amacıyla yaklaşık 7,2 milyon metreküp su depolanabilecektir. Ayrıca; bundan sonraki yıllarda bölge çiftçilerimizin yaşanabilecek kuraklıktan en az etkilenmesi amacıyla yapısal çalışmalar sürdürülmektedir. Bölgemiz genelinde DSİ tarafından inşa edilen sulama tesisleri 1943 yılından itibaren inşa edilerek işletmeye açılmıştır. Mevcut tesislerin yıllar itibariyle gerekli bakım ve onarım çalışmalar yapılarak sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem ve bundan sonraki kurak dönemlerde suyun verimli kullanılması amacıyla kapalı basınçlı sulama projeleri sürdürülmektedir” dedi.

“Sulama yenileme çalışmaları devam etmektedir”
Aydın'da yer alan sulama tesislerinin brüt 171 bin 920 dekarlık kısmı kapalı sulama şebekesi olarak inşa edildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Aydın İlinde Aydın Çine Topçam Sulaması Yenilenmesi Proje Yapımı (49.830 da), YenipazarDalama Sulaması (72.740 da) ve Söke Ovası Sulaması Yenilenmesi Proje Yapımı (291 bin 330) sulamalarında toplam brüt 413 bin 920 dekarlık sulama alanında yenileme çalışmaları devam etmektedir. Sulama kanallarında ve kapalı borulu sistemlerde tesis üzerinde yer alan sanat yapılarından sulama birlikleri kontrolünde sulama yapılmaktadır. Parsel içerisinde yapılacak olan damlama ve yağmurlama tesis ve tesisatı çiftçi imkanlarıyla yapılmaktadır. Sulama sahaları içerisinde bölgesel bazlı tarla içi sulama şebekesi döşenmesi ile ilgili bir çalışmamız bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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