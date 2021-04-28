Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Duygu kaldı

AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde pasör Duygu Düzceler ile nikah tazeledi.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan bu yana Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen tecrübeli pasörümüz Duygu Düzceler'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Duygu Düzceler'e takımımızla başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Aydın temsilcisinin Galatasaray'dan orta oyuncu Ergül Avcı ile anlaştığı iddia edilirken, takımın yıldızı Meryem Boz ile Vakıfbank'ın ilgilendiği ileri sürüldü.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2021-04-28 13:10:52
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