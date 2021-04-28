Başkan Çerçioğlu, en başarılı belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında en başarılı belediye başkanları sıralamasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ikinci sırada yer aldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da covid19 ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, bir araştırma şirketi tarafından yapılan anket sonuçlara göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başarısını kanıtladı. Korona virüs ile mücadelede en başarılı belediye başkanları başarı oranı kapsamında 20 büyükşehir belediye başkanları içerisinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 58,7’lik başarı oranı ile ikinci sırada yer aldı. Korona virüs sürecinde Aydın genelinde yaptığı çalışmalar ile birçok vatandaşın takdirini kazanmaya devam eden Başkan Çerçioğlu, anket sonrasında da pandemi süreci yönetimindeki başarısını kanıtlamış oldu.

“Başarısı katlandı”

Yine aynı araştırma şirketi tarafından genel hizmet ve projeler kapsamında 20 büyükşehir belediye başkanları arasında yaptığı anket sonucunda da Aydın Büyükşehir Belediyesi ilk 10’a girerek yüzde 54,2’lik oranla dördüncü sırada yer aldı. Yapılan iki anket sonuçlarında da yüzde 50’nin üzerinde aldığı başarı oranları ile ilk 10’a girmeyi başaran Başkan Çerçioğlu, adeta başarısını ikiye katladı.

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