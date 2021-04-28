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İzmir'de silahla vurulan Caretta Caretta'nın ilk tedavisi Kuşadası'nda yapıldı

İHA

İzmir'de silahla vurulan Caretta Caretta'nın ilk tedavisi Kuşadası'nda yapıldı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde denizde, ateşli bir silahla vurulduğu tespit edilen ve kıyıya vuran yaralı bir caretta caretta cinsi kaplumbağa tedavisinin yapılması amacıyla Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği’ne teslim edildi.

Silahla vurulmuş halde kıyıda yaralı halde bulunan caretta caretta’ya getirildiği Sasalı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin ve veteriner hekim Yonca Özgen tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kaplumbağanın üzerinde yapılan incelemelerde, sol yüzgecinde derin bir yırtık olduğu, başının sol bölgesinde doku kayıplı bir yaranın bulunduğu tespit edildi. Yaraların temizliği yapılarak, lokal bir antibiyotikle yıkanması sağlanıp genel antibiyotiğe başlandı, ve anti parazitler uygulandı. Röntgen filmleri çekildiğinde, caretta caretta’nın genel olarak baş ve vücudunun farklı bölgelerinde yaklaşık 60 civarında saçma olduğu belirlendi. İlk yardım tedavisi uygulandıktan sonra, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hakan Özdur, KuşadasıEkosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği EKODOSD’un Başkanı Bahattin Sürücü ile görüştü. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndan alarak Kuşadası’na getirdiği yaralı kaplumbağa ile ilgili Dalyan’da bulunan ve kısa adı DEKAMER olan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska’ya ile görüşerek, DEKAMER’den Kuşadası’na gelen veteriner Koray Kabadayıoğlu tarafından yaralı kaplumbağanın ilk yardım müdahalesi EKODOSD derneğinde yapılması sağlandı. Yaralı kaplumbağa daha sonra DEKAMER’de daha detaylı tedavi yöntemleri uygulanması için Dalyan’a gönderildi.
Caretta caretta’nın yaraları ağır olduğu için tedavi süresinin uzun süreceğini tahmin ettiklerini açıklayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, iyileştiği takdirde kaplumbağanın tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacağını açıkladı. Denizlerin nadir canlılarından olan ve herkes tarafından bilinen ve sevilen caretta caretta’nın, ateşli bir silahla ağır bir şekilde yaralanmasının herkesi çok üzdüğünün altını çizen Bahattin Sürücü, bilinçsiz, duyarsız, vicdansız bazı kişilerin yol açtığı vahşetin artık durması gerektiğini ifade etti.

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