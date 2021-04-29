Nazilli’de 4 ayrı noktada semt pazarı kuruldu

Tüm Türkiye’de uygulanacak olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Nazilli’de yoğunluğu azaltma için Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla 4 ayrı noktada semt pazarı kuruldu.

Artan Korona virüs vakaları nedeniyle ülke genelinde uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Nazilli’de gerekli önlemler alındı.

Yoğunluğun azaltılarak sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla 4 ayrı noktada semt pazarı kurulması için talimat veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, denetimlerle ilgili Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

HES kodu, maske ve mesafe kontrolü ile yönetmelik kapsamında denetime uymayarak tezgahlar arası mesafe aşımı yapan esnaflara gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden Başkan Özcan, “Yeni Mahalle, Şirinevler, Turan ve Perşembe pazarlarımız sabah erken saatlerde kuruldu. Vatandaşlarımız pazar alışverişlerini bu noktalardan rahatlıkla yapabilirler. Alışveriş sürelerini kısa tutmalarını, maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerini önemle rica ediyorum” diye konuştu.

17 günlük kısıtlama süresince 444 1 391 numaralı hattan hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Özcan; “Bizler pandeminin ilk gününden bu yana hemşehrilerimizin yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.