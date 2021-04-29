Böyle hırsızlık görülmedi, seçe seçe çaldılar Kuşadası Belediyesi, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle çiçek hırsızlarından şikayetçi oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayı görenlere ‘pes’ dedirtti. Belediye ekipleri tarafından park ve bahçelere dikilen çiçekleri çaldığı tespit edilen biri kadın iki kişi hakkınca su duyurusunda bulunuldu. Parklarda dikili olan çiçeklere seçe seçe çalan iki kişinin güvenlik kameralarına yansıyan rahat tavırları ise izleyenleri şaşırttı.

İlginç olay Kuşadası Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü Kasım Yaman Parkı’na yaşandı. Belediye tarafından dikilen çiçeklerin kimliği belirsiz kişilerce koparılması üzerine belediye ekipleri parktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde biri kadın, iki kişinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra çiçekleri bulundukları yerden koparıp ellerindeki poşetlere koyup götürdükleri görünüyor.

Kuşadası Belediyesi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte parktaki çiçekleri adeta seçe seçe çalan iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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