Adnan Menderes Sulama Birliği sezona hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Menderes Sulama Birliği sezona hazır

İHA

Adnan Menderes Sulama Birliği sezona hazır

Koçarlı Adnan Menderes Sulama Birliği’nde, kısıtlı sulama programının uygulanacağı sulama sezonu öncesinde kanal temizliği ve bakım işlerinde sona gelindi.
Aydın’da Çine ve Söke’deki arazilerin belli bir kısmının yanı sıra Koçarlı Ovası’nın can damarı olan Koçarlı Adnan Menderes Sulama Birliği’nde kısıtlı sulama programının uygulanacağı 2021 sulama sezonu öncesinde kanal temizliği ve bakım işleriyle ilgili çalışmalara hız kazandırıldı.
Çalışmalar kapsamında, Adnan Menderes Sulama Birliği Başkanı Mustafa Döner ve birlik bünyesindeki görevliler tarafından sorumluluk sahasındaki çiftçilere birebir mahalle ziyaretleriyle kısıtlı sulama programı anlatılarak sulama beyannameleri alınmaya başlanırken, taleplere dönük olarak birlik içinde değerlendirme çalışmalarına da ağırlık verildi. Birlik yetkililerinden edinilen bilgilere göre, belirli bir periyot halinde devam eden kanal temizliği, yol ve bakım işlerinin de hızlandırıldığı çalışmalarda, kanalet bakımlarında da sona gelindi. KoçarlıBağarası Sulaması Tekeli bölgesi köprü geçişi ve su iletimi büz yerleştirme işlerinin de başlatıldığı çalışmalarda, Akçaova Göleti’ndeki bakımonarım çalışmaları ile Karacaören Göleti’nde ana boru tamiratı da yapıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmir’den Germencik’e yolcu otobüsü hibe edildi
YEREL HABERLER İzmir’den Germencik’e yolcu otobüsü hibe edildi
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Çiftçilerin tam kapanmaya saatler kala 'izin belgesi' kuyruğu
YEREL HABERLER Çiftçilerin tam kapanmaya saatler kala 'izin belgesi' ...
Aydın filesinde Ergül imzaladı
YEREL HABERLER Aydın filesinde Ergül imzaladı
Kuşadası'nda parka dikilen çiçekler çalındı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda parka dikilen çiçekler çalındı
Böyle hırsızlık görülmedi, seçe seçe çaldılar Kuşadası Belediyesi, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle çiçek hırsızlarından şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Böyle hırsızlık görülmedi, seçe seçe ...
Aydın’da muafiyet kuyruğu
YEREL HABERLER Aydın’da muafiyet kuyruğu
Nazilli’de 4 ayrı noktada semt pazarı kuruldu
YEREL HABERLER Nazilli’de 4 ayrı noktada semt pazarı kuruldu
Kuşadası’nda tam kapanma öncesi berberlerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda tam kapanma öncesi berberlerde yoğunluk ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; “Bütün işi aşıya bırakamayız”
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; “Bütün işi aşıya ...
ADÜ'de 'Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri' Semineri gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim ...
Tuğba Kuruyemiş, ‘Bir adım yanındayız’ programı ile hizmete devam edecek
YEREL HABERLER Tuğba Kuruyemiş, ‘Bir adım yanındayız’ programı ile ...
Nazilli'de bir yardım kuruluşu tarafından 300 adet gıda kolisi dağıtıldı
YEREL HABERLER Nazilli'de bir yardım kuruluşu tarafından 300 adet ...
ADÜ’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Semineri gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Semineri ...
Başkan Ertürk’ten milli sporculara destek
YEREL HABERLER Başkan Ertürk’ten milli sporculara destek
Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak çalışma
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak ...
Vali Aksoy’dan aşı açıklaması
YEREL HABERLER Vali Aksoy’dan aşı açıklaması
Yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını ...
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
YEREL HABERLER Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 ...
Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında ...
Park halindeki traktöre çarparak takla attı
YEREL HABERLER Park halindeki traktöre çarparak takla attı
Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
YEREL HABERLER Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü
Marketteki kavga sokağa taştı: 1 kişi sırtından bıçaklandı
YEREL HABERLER Marketteki kavga sokağa taştı: 1 kişi sırtından ...
Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi