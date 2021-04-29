Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 gün boyunca uygulanacak olan ’tam kapanma’ saat 19.00 itibariyle başladı. Kapanmanın başlaması ile Aydın sokakları boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar uygulanacak olan ‘tam kapanma’ bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Aydın’ın en işlek yerlerinden Adnan Menderes Bulvarı, Hükümet Bulvarı, Doğu ve Batı Gazi Bulvarları ile ana yollarda polis ekipleri devriyelerine başladı. Ana arterlerde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri otomobil ve motosikletleri tek tek durdurarak muhafiyet kontrolü yaptı.

Kısıtlamaya uymayanlar cezalandırılacak

Tam kapanma dömnemi boyunca muhafiyeti bulunan vatandaşlar dışında kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesindeki ’Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü uyarınca, işlem yapılacak. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası kesilecek.

Market, kasap ve manavlar belirli saatlerde faaliyet gösterebilecek

Bakkal, market, kuruyemişçi, kasap, manav ve tatlıcılar sabah saat 10.00’dan akşam saat 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın işletmelere gidip gelebilecek. Zincir ve süper marketler haftanın altı günü çalışabilecek, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yemeiçme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.

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