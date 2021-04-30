Kuşadası'ndaki yangında metruk ev küle döndü

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sit alanında olduğu öğrenilen metruk evde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlara korku ve panik yaşatırken itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, sabah saatlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi Akın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanında bulunan metruk bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.