ADÜ Rektörü Aldemir, radyo programına konuk oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ‘Ailece’ isimli radyo programına konuk oldu.



Programda Engelli Dostu ADÜ Faaliyetleri hakkında bilgi veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemizin misyonunda da yer aldığı gibi toplumun ihtiyaçlarına ulusal ve evrensel çözüm önerileri getirebilen bir üniversite olmayı amaç edindik. Bu sebeple özellikle üniversitemizde eğitim gören, ilimizde ve bölgemizde yaşayan engellilerin ihtiyaçlarına kayıtsız kalamazdık. Aydın’ın tek üniversitesi olarak engellilere ve dezavantajlı gruplara yönelik engelsiz hizmetlerimize merkez kampüsümüzden başladık. Kampüste özellikle yeni yapılan binaları gerekli yönetmeliklere uygun inşa edilmesini sağlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı 2021 yılında da yaygınlaştırarak devam edeceğiz” dedi.



“Eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz”

Engelli öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya büyük önem verdiğini vurgulayan Rektör Aldemir, “Engelli öğrencilerimizin derslerde ve sınavlarda gereksinim duydukları uyarlamaları Engelli Öğrenci Birimimizin de desteği ile yaparak eğitimlerine devam etmeleri için çabalıyoruz. Covid19 sürecinde engelli öğrencilerimizin özellikle uzaktan eğitim döneminde gerçekleştirilen derslere erişimlerinin sağlanması için gerekli önlemleri tüm akademik ve idari personelimizin özverisiyle aldık” sözleriyle engelli öğrencilerin eğitimlerinde bir aksama olmadığını ifade etti.



“İlin lokomotifi olan ADÜ erişilebilirlik adına örnek oluşturuyor”

ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nin TS 9111’e göre gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler ile birlikte YÖK tarafından 2020 yılında Turuncu Bayrak ödülünü almaya hak kazandığını belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Cumhurbaşkanımız tarafından 2020 yılının ‘Erişilebilirlik Yılı’ ilan edilmişti. Bu açıdan ilin lokomatifi olan Üniversitemizin de erişilebilirlik adına örnek oluşturması için bu ödülü alması büyük önem taşıyor. Bu ödüle Türkiye’de sadece 4 üniversite kütüphanesi sahip. Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi sadece mekânsal erişilebilirlikle değil aynı zamanda teknolojik donanım, engellilere yönelik kaynak, materyal ve hizmette de başarılı bir örnektir” dedi.



“Bilgiye erişmek herkesin hakkıdır “

ADÜ’de ‘Engelli Dostu ADÜ’ projesinin hayata geçtiğini belirten Aldemir, proje ile engellilerin bilgiye sorunsuz erişimlerinin sağlanmasının, Engelsiz Kütüphane fiziki ve kültürel hizmetlerinden faydalanılmasının amaçlandığını ifade etti.



“Erişilebilir kütüphaneler Çalıştayı’na ev sahipliği yapacağız”

Sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik konusunda da engellilerin kampüs yaşamına kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Aldemir, ADÜ’nün 2122 Mayıs 2021 tarihlerinde ‘Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’na ev sahipliğini yapacağını belirterek, “Etkinlikte öncelikle, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, AÇSHB ve YÖK bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca Türkiye’de engelsiz kütüphane anlamında başarılı örnekler tanıtılacak. Daha sonra erişilebilir kütüphaneler konusunda uzman katılımcılarla birlikte sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak. Üniversitemiz sayfasından çalıştay ile ilgili detay bilgilere ulaşılması mümkün” sözleriyle çalıştay hakkında bilgi vererek konuşmasına son verdi.

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