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Hak-İş Aydın İl Başkanı Şahin, "Emekçi kardeşlerimizin hakkı HAK-İŞ’e emanet”

İHA

Hakİş ve ÖZ Sağlıkİş Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Emekçi kardeşlerimizin hakkı HAKİŞ'e emanet" dedi.

Hak-İş Aydın İl Başkanı Şahin, "Emekçi kardeşlerimizin hakkı HAK-İŞ’e emanet”

Hakİş ve ÖZ Sağlıkİş Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Emekçi kardeşlerimizin hakkı HAKİŞ’e emanet” dedi.

HAKİŞ ve Öz Sağlıkİş Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla Atatürk Kent Meydan'ında basın açıklaması yaptı. Sendika üyelerinin katıldığı açıklamada konuşan Şahin, "HAKİŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz" dedi.

Hakİş olarak isteklerini sıralayan Şahin, "HAKİŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta; örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz. Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS istiyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20’de sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. Covid19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bizler bugün, Emek ve Dayanışma Gününde, güçlü ve güzel yarınlar için, güçlü gelecek için, sağlığımız için, işimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçi kardeşlerimize, milletimize ve HAKİŞ teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize "Hakkın HAKİŞ’e emanet” demek için buradayız" diye konuştu.

Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Nefise Şahin, "Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Biz çalışanlar, emekçiler olarak; milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının ve işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz. Çevre dostu bir dünya istiyoruz. Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin temel haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet, demokrasinin tesis edilmesini ve insan haklarının geliştirilmesini istiyoruz. Biliyoruz ki; Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullanarak Türkiye'de ve Dünya'daki tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

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