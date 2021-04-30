Tam kapanmanın ilk gününde Söke’de sıkı denetim

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Aydın'ın Söke ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde ilçenin bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktalarında araçları ve yayaları kontrol eden polisler, izin belgelerini kontrol etti.

Kontrol noktalarında ve kent içinde açık olmaması gereken iş yerlerine yönelik sıkı denetimler yapılırken; muafiyeti bulunmayanlara idari para cezası yazılması için tutanak tutuldu.

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